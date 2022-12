Giulia De Lellis, "viaggio della sfiga": «La mia valigia non ne vuole sapere di tornare». L'ultimo imprevisto

Giulia De Lellis e il viaggio della speranza. L'ex volto di Uomini e Donne è volata ai Caraibi per trascorrere una vacanza da sogno e festeggiare il Capodanno dall'altra parte del mondo tra le acque cristalline.

Ma non tutto sta andando secondo i piani dato che l'ex fidanzata di Andrea Damante tra coincidenze perse e bagagli smarriti, l'ha definito come «il viaggio della sfiga». Cosa è successo?

Il disastro

Giulia De Lellis, solo pochi giorni fa aveva raccontanto delle 24h trascorse in viaggio cercando di atterrare a New York ma a causa degli imprevisti metereologi, l'influencer ne ha passate di tutti i colori, perdendo diverse coicidenze e smarrendo addirittura il suo bagaglio, che tutt'ora si trova a Miami: «Non ne vuole sapere di ritornare, oggi mi sono comprata qualcosa da indossare perché non ho nulla con me». Poi, scherzando, ha aggiunto: «Dopo lo shopping sono tornata in hotel nella speranza di prendermi un po' il sole... arrivo e non c'era. C'è un problema con Mercurio ragazzi, questa sfiga collettiva non è un caso».

La De Lellis si è consolata trascorrendo una serata da sogno grazie alla l’evento di beneficenza LuisaViaRoma for UNICEF di Saint Barth a Emeraude, giunto alla seconda edizione invernale, con una cena di gala e un’asta dal vivo.

Tra le performance della serata, quelle di Lenny Kravitz e DRAKE che l'influencer non ha potuto fare a meno di condividere, entusiasta, tra le sue Instagram stories.