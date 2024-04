Giulia De Lellis, il bacio con il nuovo fidanzato. La sorpresa: «Nessun ritorno di fiamma con Andrea Damante»

Nessun ritorno di fiamma, purtroppo per i fan, tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, tornati single più o meno nello stesso periodo, sono stati visti insieme in un locale dove parlavano vicini allo stesso tavolo. Il video condiviso da una fan che passava di lì e li ha notati, aveva fatto il giro del web e i fan dei Damellis sono tornati a sperare in un ritorno della celebre coppia. Nonostante i tradimenti, le sceneggiate e il libro contro il suo fidanzato, ci sono ancora numerosi follower che speravano in un loro ritorno, ma purtroppo, il cuore di Giulia De Lellis sembrerebbe essere già impegnato.

Giulia De Lellis e Giano, la coppia a sorpresa

Giulia De Lellis era stata avvistata ultimamente insieme a Giano Del Bufano, fratello dell'attrice Diana Del Bufalo.

I due hanno cercato fino all'ultimo di nascondere la loro frequentazione e di mascherarla come una vecchia amicizia, ma poche ore fa Giano ha pubblicato una storia su Instagram in cui bacia una ragazza che sembra essere proprio Giulia De Lellis. La foto è sfocata e non è sicuro che sia lei, ma la certezza arriva da un dettaglio nella storia della ragazza.

L'influencer, infatti, ha condiviso una foto di una tavola del ristorante e come emoji ha scelto proprio due bufali e un cuore bianco. Il dettaglio non è passato inosservato e per i suoi follower la storia è ormai ufficializzata.