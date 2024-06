Giulia De Lellis: «Andrea Damante? Difficile chiudere i rapporti. Con Giano Del Bufalo non è una storia d'amore»

Giulia De Lellis, influencer, scrittrice, attrice, modella e conduttrice di Love Island, ha deciso di fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale. Dopo essersi lasciata alle spalle la storia con Carlo Beretta (che invece avrebbe ritrovato l'amore con Melissa Satta), durata quattro anni, l'influencer si dice pronta a ricominciare una nuova vita. In un'intervista a la Repubblica, ha parlato sia del suo rapporto con il collezionista romano 36enne, Giano Del Bufalo che con il suo storico ex fidanzato di Uomini e donne, Andrea Damante.

Le parole di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha raccontato del suo attuale rapporto con Andrea Damante, il dj conosciuto alla corte di Maria De Filippi e, forse, l'unico e vero amore della sua vita. «Con Andrea? Eravamo giovanissimi e siamo cresciuti insieme - ha spiegato Giulia De Lellis a la Repubblica -.

Siamo stati migliori amici, amanti, mi ha fatto da padre quando a 19 anni mi sono trasferita a Pomezia e io da madre a lui, perché eravamo da soli in una città nuova. Per tanto tempo ci siamo odiati ma quando si sta insieme in questo modo è difficile chiudere davvero il rapporto. Semplicemente si trasforma in qualcosa di diverso. Non sempre è così, in alcuni casi credo sia sano chiudere e basta, dipende da come ci si lascia».

L'influencer ha aggiunto: «Prima di scrivere il libro "Le corna stanno bene a tutti... ma io stavo meglio senza" non avevo ancora pianto la fine della nostra relazione. Maria De Filippi mi consigliò di scriverlo. Lei è stata la prima a credere in me, è la persona a cui devo tutto. Ha sempre un consiglio giusto e sincero da dare, a volte anche duro, ma sempre senza secondi fini. Lei è come la si vede in televisione: mamma di tutti. Oggi non le telefono tutti i giorni ma so di poter contare sempre su di lei».

«Con Giano Del Bufalo non è amore»

Giulia De Lellis non ha negato che con Giano Del Bufalo ci sia qualcosa "in più", però non è ancora amore. Ora aspettiamo di vedere quando arriverà la prima foto di coppia sull'account Instagram dell'influencer. Il countdown è già partito. «Non è una storia d'amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me. In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io - ha concluso -. Sono fuggita dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà spero di rendermene conto.