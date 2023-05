Andrea Damante ed Elisa Visari, lei è incinta? Il pancino sospetto nelle foto della premiere dei Ferragnez

Andrea Damante ed Elisa Visari sembrano aver superato la presunta crisi di qualche tempo fa e sono apparsi all'evento del mese di Milano più affiatati che mai. La coppia, infatti, era presente alla premiere della seconda stagione della serie dei Ferragnez, ma nel corso della passerella e delle foto di rito, i followers più attenti hanno notato un dettaglio che in queste ore sta facendo parlare troppo.

Forme sospette

La bellissima Elisa, infatti, avvolta in un mini dress rosa, corto e aderente, ha mostrato un pancino che ha scatenato i fan. Una piccola protuberanza nella pancia è bastata per scatenare i gossip e far iniziare a pensare che la coppia, ormai affiatatissima, possa aver deciso di avere un bambino. Gli utenti hanno notato, infatti, un pancino sospetto nella nota influencer. A scatenarli è stata una storia pubblicata proprio dall’ex tronista di Uomini e Donne in cui si vede la fidanzata mentre si mette a sedere per assistere all’anteprima della serie dei Ferragnez e si intravede una pancina sospetta.

Il silenzio

Per ora i diretti interessati non si sono pronuciati a riguardo.

Le tante foto e i video della serata mostrano Elisa da diverse angolazioni, in cui in effetti sembra esserci una leggera rotondità. Andrea e la Visari non hanno confermato le voci, ma nemmeno smentite. Tuttavia se c'è un bebè in arrivo, non basterà che aspettare solo qualche mese.