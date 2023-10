L'uragano scommesse ripiomba sulla Serie A: chi sono i calciatori nell'occhio del ciclone e cosa rischiano. C'è anche un precedente illustre

ANCONA L'uragano scommesse è tornato ad abbattersi sulla Serie A. Dopo il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, indagato per presunte scommesse fatte sulle piattaforme illegali, una rivelazione di oggi (12 ottobre) da parte dell'ex re dei paparazzi (che aveva anticipato il caso Fagioli diverse settimane prima dell'ufficialità dell'indagine in corso) avrebbe messo sotto l'occhio del ciclone - sempre nell'ambito delle scommesse - altri due calciatori della Nazionale: l'ex Milan Sandro Tonali oggi al Newcastle United e l'esterno del Galatasaray Niccolò Zaniolo, ex Roma. Questi ultimi, allo stato attuale, non risultano indagati in alcun modo.

