Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, Acqualagna (ri)conquista Roma: la presentazione del programma, ospite Magalli. Carloni: «Filiera virtuosa». La novità? Le città in gara

Grande successo per la presentazione romana della 58^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Un evento in grande stile, come solo sua Maestà il tartufo sa fare, voluto per rilanciare il marchio Acqualagna Capitale italiana del tartufo. Una parata di vip del mondo della televisione e dello spettacolo per assistere alla serata sul tartufo, guidata magistralmente da Paolo Notari, conduttore rubriche Rai, tra cui UnoMattina in Famiglia su Rai Uno. «Acqualagna è la capitale dei sogni e a ottobre e novembre i sogni di realizzano e fanno di Acqualagna la capitale del mondo». Giancarlo Magalli, cittadino onorario di Acqualagna è stato tra i protagonisti della serata romana organizzata al ristorante Prati in piazza Mazzini. All’evento anche l’amico Tiberio Timperi: «Il tartufo bianco esprime il territorio, la storia, la ricerca e la passione. E’ difficile trovare tutte queste qualità insieme in un piatto, consiglio di gustare rigorosamente con il telefono staccato e senza rompiscatole intorno».