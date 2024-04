SENIGALLIA Un’estate “on air” per la città dalla spiaggia di velluto che avrà Radio Monte Carlo come partner per Senigallia In Jazz, la prima edizione del festival in programma dal 5 al 7 luglio. Ben tre emittenti radiofoniche sponsorizzeranno Senigallia. Si parte con Radio Dimensione Suono, che farà tappa il 21 e 22 giugno con Rds Summer Festival e la terza sarà Radio 105 abbinata ad XMasters, in programma dal 13 al 21 luglio. Il nome di Senigallia risuonerà prima, durante e dopo gli eventi.

La presentazione

Ieri in Comune è stata presentata la prima edizione di Senigallia In Jazz, novità del cartellone estivo, destinata a diventare un punto fermo nella programmazione dei prossimi anni con il suo velvet sound. «Siamo onorati di poter ospitare questo evento – le parole del sindaco Massimo Olivetti –, rappresenta un’offerta che rivolgiamo non solo ai residenti ma soprattutto ai turisti, diversificandola rispetto alle varie proposte musicali già presenti in cartellone». Ogni anno veniva ospitata una breve rassegna jazz ma adesso è stato fatto un salto di qualità, come emerge dai nomi degli artisti presenti. «E’ un grande privilegio per me essere il direttore artistico di un festival di grande prestigio in una città così interessante – il commento di Alberto Braschi, che è stato anche direttore artistico del festival jazz di San Marino -. Sarà un evento internazionale e il booking di artisti ce lo consente. Una tre giorni di musica di estrema qualità. Radio Monte Carlo sarà la radio ufficiale del festival – aggiunge -, avremo degli spazi e passerà il nostro jingle ma si partirà prima con un concorso a premi dove, telefonando, si potranno vincere dei biglietti». Il festival si terrà dal 5 al 7 luglio in piazza Garibaldi. Si parte il 5 luglio alle 21 con Nick The Nightfly e Sarah Jane Morris. Gli daranno il cambio sul palco alle 22.30 Funk Off. Il 6 luglio alle 21 Gonzalo Rubalcaba Trio e alle 22.30 Take 6. Gran finale il 7 luglio alle 21 con Dee Dee Bridgewater la diva del jazz. Il 5 luglio alle 17 sarà in programma anche una street parade con 15 musicisti degli Funk Off, che partirà dal lungomare fino a raggiungere piazza Garibaldi sempre a ritmo di jazz. A cornice di questa prima edizione previste delle iniziative come le jam session nei locali, una mostra fotografica, calici di jazz, le vetrine del jazz e tante altre attrazioni.

L’obiettivo

«L’idea è quella di non far finire l’evento con i concerti di piazza Garibaldi ma di abbinare altro – spiega il direttore artistico – come, ad esempio, le jam session nei locali oppure le vetrine dei negozi a tema». «L’obiettivo – sottolinea Alan Canestrari, assessore allo Sviluppo economico - è creare un’atmosfera jazz coinvolgendo anche le attività economiche, come avviene già per altri eventi». Le prevendite saranno a breve online su vivaticket.com, sui siti dedicati e presso la biglietteria del teatro La Fenice il giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20 e il giovedì e sabato anche dalle 10.30 alle 12.30. Per informazioni 071.7930842 o 335.1776042, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, oppure inviare un’email a info@fenicesenigallia.it