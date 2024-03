FANO Nonostante le molteplici asfaltature eseguite nel corso del suo mandato dalla giunta Seri, le buche nelle strade continuano ad essere un problema. Appaiono sempre nei primi posti nelle segnalazioni e nelle richieste di intervento effettuate dai cittadini.

Le segnalazioni

«Nell’anno 2023 appena concluso – ha evidenziato l’assessora ai Lavori pubblici Barbara Brunori rispondendo ad una interrogazione della Lega – sono arrivate 1.512 segnalazioni, di cui 1.509 hanno avuto una sollecita risposta; sono rimaste in sospeso solo 3»: un dato che seppur evidenzia una sollecita risposta, documenta quanto sia esteso lo stato di deterioramento dell’asfalto. A soffrirne in modo particolare è la viabilità di tutta la zona industriale di Bellocchi soggetta ad un traffico pesante e usurantea; ma anche le zone residenziali non sono da meno, tanto che anche in quelle dove si sono realizzate recenti asfaltature emergono nuove richieste di intervento. Le buche nelle strade sono mal tollerate non soltanto perché provocano una precoce usura degli automezzi, ma anche perché costituiscono un improvviso pericolo per chi transita in modo particolare sulle due ruote.

Tra l’altro il numero segnalato dall’assessore Brunori è un numero per difetto perché a causa della difficolta di effettuare le segnalazioni, molti cittadini dopo aver provato a contattare l’ufficio competente, vi rinunciano. E proprio questo era il contenuto principale della interrogazione esposta dalla Lega: esiste una pagina web del sito istituzionale del Comune di Fano cui si può accedere per segnalazioni riguardanti buche nelle strade, danneggiamenti di strutture, edifici e attrezzature pubbliche, pavimentazioni sconnesse, arredo urbano, fossi all'interno del centro abitato. Ci sono due possibilità per effettuare una segnalazione: tramite invio e-mail o chiamata telefonica al numero 0721 887526, ed è quest’ultima che in genere viene preferita. Il problema è che prima di ottenere una risposta passa molto tempo. Essendo infatti il numero telefonico collegato all’ufficio informazioni e dovendo quest’ultimo gestire altre chiamate, il servizio non appare in grado di gestire in tempi ragionevoli le segnalazioni, facendo sì che l’utente si stanchi e riattacchi il telefono. La richiesta della Lega è quindi quella di snellire la gestione delle segnalazioni utilizzando un numero telefonico dedicato per questo scopo, magari su whatsapp.

I controlli

È vero che esistono altre opzioni, come ha sottolineato Brunori ma queste si riferiscono tutte a una modalità di invio attraverso computer, modalità non sempre utilizzabile dalle persone anziane. Richiesto dalla Lega anche un sistema di controllo del lavoro eseguito, dato che non di rado la buca chiusa si riforma di nuovo. Il problema in realtà ha indotto il Comune a cambiare il materiale usato adottando un bitume ecosostenibile più resistente consigliato dall’Università di San Marino con la quale per la cura e la manutenzione delle strade esiste una proficua collaborazione.