Il Verdicchio "storico" e la composta di zenzero di Nostradmus per "ridare l'ardore": delizie curiosità e consigli dalle cucine delle Marche

Piatti gourmet a "La Grotta" di Loretello

C’è chi sostiene che Loretello sia il più affascinante dei castelli di Arcevia. Sicuramente è il più antico: edificato nel 1702 dai monaci di Fonte Avellana, è uno scrigno di gioielli da visitare, dal ponte d’accesso ai musei medievale e di storia contadina. Ma il fascino, come del resto in tutta la zona, nasce anche dalla cucina. Soprattutto quando tradizione e prodotti locali si arricchiscono di citazioni di altre regioni e la curiosità viene appagata anche da una buona dose di creatività. Ebbene, “La grotta” ne è un esempio. In una location medievale che vanta uno splendido giardino, la nuova gestione si sta facendo conoscere con piatti inclusivi d’impostazione gourmet. I nostri preferiti? Uovo CBT con cicoria e fossa (10 euro) e baccalà con bagna cauda e ristretto di brodetto (19 euro).

La grotta, frazione Loretello di Arcevia – 3803437738