Ancona, controlli a raffica: multato supermarket sporco, 100 kg di frutta da buttare via. Sei espulsioni

ANCONA Fin dal primo pomeriggio di ieri e dalle prime luci dell'alba stamattina si è svolta una vasta ed imponente operazione ad Alto Impatto, disposta dal Questore Capocasa, d'intesa con il Prefetto Ordine, che ha visto il coinvolgimento ed il dispiego di numerosi uomini e donne, tra cui quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, l'XV Reparto Volo di Pescara, un team della squadra cinofili antidroga, unitamente ai poliziotti delle Volanti, della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, dell'Ufficio Immigrazione, unitamente alla Polizia Locale.



Il copioso dispositivo ha visto dispiegati oltre 70 uomini e donne della Polizia di Stato impiegati in imponenti presidi presenti in maniera capillare nei punti più nevralgici della città ed in particolare nelle zona del Piano, degli Archi e della Stazione, ove spesso si registrano episodi di criminalità diffusa e comportamenti incivili che contribuiscono ad aumentare il senso di insicurezza nei cittadini del capoluogo dorico. Una città controllata dall'alto, a mezzo del reparto Volo che, attraverso l'elicottero ha sorvolato tutta la città, ma anche dal basso, attraverso presidi, posti di controllo e controlli mirati a persone, veicoli ed esercizi commerciali. Inoltre, giova precisare che in P.zza D’Armi ed aree limitrofe, si concentrano le abitazioni popolari di numerosi stranieri ed alcune famiglie rom, tra i quali alcuni componenti già destinatari di misure cautelari eseguite dalla Squadra Mobile e soggetti seguiti dal locale Ufficio Anticrimine, perché interessati da provvedimenti restrittivi di natura diversa, che sono sottoposti a controlli dedicati, finalizzati a verificare il rispetto delle specifiche prescrizioni disposte.