Maxi incendio di rotoballe nel casolare: salvate in extremis 220 pecore

TERRE ROVERESCHE - Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare il vasto incendio divampato in un casolare di campagna e di salvare oltre 220 capi di bestiame. E’ accaduto ieri sera nel territorio comunale di Terre Roveresche a Ripe di Ferriano. Ad accorgersene, intorno alle 21, è stato un automobilista che mentre transitava in superstrada fortunatamente ha notato l’alta colonna di fumo nero che si stava alzando nelle colline e ha subito dato l’allarme.

Sul posto nel giro di brevissimo tempo sono accorsi ben quattro mezzi dei vigili del fuoco, due provenienti da Fano ed altrettanti da Pesaro, dotati di 2 autobotti. Sono andati in fiamme una decina di rotoballe di fieno, stipate in una struttura in lamiera. Le fiamme partite da lì hanno raggiunto un casolare a pochi metri di distanza all’interno del quale si trovavano circa 220 animali tra pecore e agnelli. A fuoco anche l’auto del proprietario del gregge, una Renault Clio parcheggiata vicino al casolare. E’ stato molto impegnativo e lungo l’intervento dei vigili del fuoco. Sono servite, infatti, oltre quattro ore di intenso lavoro da parte degli uomini del 115 per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona .

