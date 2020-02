Fermo, la cappa prende fuoco e il fumo invade la palazzina: due anziani al Pronto soccorso

LEGGI ANCHE:

FERMO –in una palazzina adi: l’allarme è scattato poco dopo le 21, per una coltre di fumo fuoriuscita da una cappa posizionata in una cucina al piano terra di un’abitazione in cui era presente un anziano. La fuliggine si è rapidamente allargata ad altre stanze ed è salita al piano superiore, dove si trovava una donna.Sono giunti in rapida successione i vigili del fuoco di Fermo, ambulanza ed automedica della Croce azzurra di Porto San Giorgio ed una pattuglia della polizia. L’uomo non ha potuto fare a meno di aspirare il fumo fuoriuscito dalla cappa ed aveva lievi difficoltà respiratorie ed un’infiammazione agli occhi ed alle vie aeree. Sintomi simili, ma più lievi, per la signora che si trovava di sopra. Entrambi, dopo una prima visita all’interno dell’ambulanza, sono stati trasportati per precauzione aldi Fermo. Le loro condizioni fortunatamente non preoccupano. I pompieri hanno effettuato un accurato sopralluogo, sia al piano terra che a quello superiore, per accertare che non vi fossero danni strutturali tali da richiedere provvedimenti di inagibilità.