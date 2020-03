Coronavirus, sintomi influenzali al Consiglio regionale delle Marche: consigliere abbandona l'aula

ANCONA - Arriva al consiglio regionale delle Marche con sintomi influenzali: momenti di concitazione questa mattina ad Ancona proco prima della seduta.

Il consigliere regionale, consigliato da un collega, ha abbandonato l'aula per poi dare il via all'iter per i casi sospetti di Coronavirus, chiamando il numero verde (8000936677). Ha riferito di avere avuto una «lieve febbriciattola ieri sera», che ha provato a curare con una tachipirina. «Sto aspettando a casa l'arrivo dei sanitari - racconta la persona che ha partecipato il 17 febbraio scorso ad un evento politico a Roma - . Io sto bene, solo qualche sintomo influenzale, un pò di peso quando respiro...»



