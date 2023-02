Galleria della Guinza, svolta per l'incompiuta: approvato il progetto definitivo. La soddisfazione di Acquaroli

PESARO - Approvato il progetto definitivo per completare la Galleria della Guinza a Mercatello sul Metauro: il commissario straordinario di governo per gli itinerari della E78 ed Ss106 «Jonica», Massimo Simonini ha inviato a tutti gli enti di competenza, ministero delle Infrastrutture, Regione Umbria, Regione Marche e Anas, la nota formale con cui «dà mandato a quest'ultima, quale soggetto attuatore, di avviare immediatamente tutte le attività necessarie alla tempestiva realizzazione dell'opera».

In una nota il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli manifesta tutta la sua soddisfazione per lo sblocco di una delle più grandi incompiute marchigiane. «Apprendo con soddisfazione la notizia dell'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del primo stralcio della Galleria della Guinza, un'infrastruttura fondamentale per i collegamenti trasversali del centro Italia che attende risposte concrete da più di trent'anni».

Acquaroli ricorda che «fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato per lo sblocco di questa opera, insieme alla Regione Umbria, e dopo l’ultimo stanziamento nel Cipes dei fondi necessari, questo ulteriore e concreto passo avanti conferma la volontà del Governo di dare rapidamente avvio ai lavori per dotare questi territori di un collegamento veloce che possa favorire lo sviluppo, i flussi turistici e gli scambi economici sull’intero asse Fano-Grosseto e tra le nostre rispettive regioni».