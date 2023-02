Infrastrutture, summit Regione Marche-Cna: priorità all'A14 ma non solo. Si parla anche di Fano-Grosseto

ANCONA- Moreno Bordoni, segretario regionale della Cna Marche, ha incontrato in Regione l'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, che ha illustrato i principali Dossier aperti nelle Marche: grandi arterie stradali come la Fano-Grosseto, che si vuole interamente a 4 corsie con l'adeguamento della prima canna della Galleria della Guinza, il completamento della Quadrilatero nei tratti tra Fabriano e Muccia e la Pedemontana delle Marche, con il suo sistema di intervallive, che dovrebbe collegare San Marino e Sarsina in Romagna a Teramo fino all'A 4 L'Aquila-Roma, fino alla Salaria.

A14 resta prioritaria

Sul tavolo anche la questione annosa della Terza Corsia dell'A 14 a sud di Porto Sant'Elpidio, la valorizzazione del triangolo logistico Porto-Aeroporto-Interporto, l'Anello Ferroviario delle Marche che dovrebbe collegare senza interruzioni Ascoli Piceno con la provincia di Pesaro Urbino, il sistema di ciclovie e, infine, le opere di edilizia ospedaliera e sanitaria e di edilizia scolastica.