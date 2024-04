MONDOLFO - Proseguono i vandalismi in diverse parti del centro storico. Dopo i muri dell’impianto da gioco per il tamburello imbrattati con la svastica, sabato pomeriggio i residenti hanno dovuto fare i conti anche con i sacchi dell’immondizia gettati sul ponte pedonale di via Aldo Moro.

Il ponte, da tempo chiuso al pubblico, collega viale Cavour con un ex centro direzionale di proprietà privata, attualmente in disuso ma in passato dotato di uffici, ambulatori, negozi e anche supermercato al piano terra. Tra i residenti che abitano nelle vicinanze del ponte non mancano le lamentele.

APPROFONDIMENTI IL CASO Universitari costretti a pagare più tasse di quanto permesso dalla legge. Anche Urbino con Torino, Milano, Roma e non solo: i 18 atenei coinvolti VERSO IL VOTO Medici, imprenditori e docenti per Forza Pesaro, la lista civica guidata da Della Dora

«Non ci sono solo i sacchi dell’immondizia sul ponte - protesta una donna -, basta andare a vedere in che condizioni è rimasto l’ex centro direzionale e la strada di sotto. Sono anni che nessuno viene più a pulire, bisognerebbe incrementare i controlli e soprattutto chiedere ai privati di fare qualcosa». Numerose taniche sono state lasciate tra l’erba alta nel parcheggio sottostante il ponte giallo di via Aldo Moro e all’interno dell’ex supermercato che ha chiuso i battenti a novembre dell’anno scorso molti gli arredi non ancora del tutto svuotati.