LA SOLIDARIETÀ

MONDOLFO Le associazioni e il mondo del volontariato si mobilitano per Francesco Menotti nella sua battaglia contro la Sla. Domenica 28 aprile si svolgerà l’iniziativa “La vita oltre la Sla: una camminata con Francesco” con partenza alle 10 dalla pista polivalente di Cento Croci e arrivo al parco di Madonna delle Grotte con “pasta party” (biglietto 10 euro, iscrizioni entro venerdì 26 aprile). Sulla piattaforma online Gofundme è stata aperta il 26 marzo una sottoscrizione e sono state già 268 le donazioni effettuate finora. «La sclerosi laterale amiotrofica ti toglie tutto, non muovi più niente, solo gli occhi rimangono intatti, ed è con quelli che sto scrivendo, tramite un puntatore oculare – si legge nell’appello di Menotti - È con gli occhi che riesco a comunicare, chattare, mandare email, ed è con quelli che oggi la scienza mi offre la possibilità di muovermi, spostarmi, uscire e rientrare in casa in maniera totalmente autonoma con la carrozzina elettrica. Il problema sono i costi esorbitanti dello speciale dispositivo: si tratta di un occhiale collegato ad un pc e gestito da un software. Il costo del dispositivo è di 28.000 euro e il servizio sanitario nazionale non copre un costo così, per cui confido in voi per raggiungere tale obiettivo». La camminata del 28 aprile sarà un'occasione per dimostrare vicinanza e solidarietà alla famiglia del 58enne mondolfese malato di Sla. Si sono uniti all'appello Pro Loco Tre Colli di Mondolfo, di Monte Porzio e Castelvecchio, Avis comunale e Avis Servizi Mondolfo, Croce Rossa di Marotta Mondolfo, Acli “Suor Getulia” di Castelvecchio, Protezione civile “Faà di Bruno”, l’associazione Granello di Senape e il comitato fibromialgici Uniti Italia. Nei giorni scorsi una delegazione di motociclisti si è radunata in sostegno di Menotti nel quartiere di Cento Croci.

Jacopo Zuccari

