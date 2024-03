Superbonus. Arriva l'ultima stretta. Stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito. E si ampliano i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Il regime sanzionatorio

Con tanto di multe per chi non ottempera alle prescirizioni. Tutte le novità sulle agevolazioni per i lavori sono contenute nel testo del decreto approvato in Consiglio dei Ministri.