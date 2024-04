Beatrice di York, morto per overdose l'ex fidanzato della principessa: Paolo Liuzzo trovato senza vita in una stanza di un hotel a Miami

Paolo Liuzzo, 43 anni anni, ex fidanzato della principessa Beatrice di York è stato trovato senza vita in una stanza di un hotel a Miami forse a seguito di un overdose. Le fonti, come riporta il The Sun, hanno detto che l'uomo aveva lottato con la droga e aveva accumulato grossi debiti di gioco. Le circostanze devono essere ancora del tutto accertate. L'ufficiale Michael Vega del dipartimento di polizia di Miami ha dichiarato: «È stata indagata come morte per overdose». Il 43enne viveva in un condominio nei pressi dell'hotel di Miami in cui il suo corpo senza vita è stato trovato lo scorso 7 febbraio.

Beatrice di York, trovato senza vita l'ex fidanzato

Il suo corpo fu riportato in aereo nella sua nativa Long Island, New York , per il funerale che si è svolto lo scorso 16 febbraio. Un amico di Liuzzo ha ammesso: «Paolo non stava benissimo. Amava fare festa e giocare d'azzardo. Iniziò a usare molti farmaci, e questo lo portò all'abuso di cocaina e droghe più pesanti. Tutti temevano che prima o poi sarebbe successo questo»

L'uomo ha poi aggiunto: «Prendeva sempre denaro in prestito per pagare i prestiti. È diventato un circolo vizioso».

La storia tra Beatrice e Paolo

La principessa Beatrice, che oggi è sposata con Edoardo Mapelli Mozzi e insieme a lui è diventata madre della loro prima figlia Sienna Elizabeth nel 2021, non ha mai parlato della scomparsa dell'ex fidanzato in questi mesi ma alcune persone a lei vicine, secondo quanto riferisce il Sun hanno sottolineato in questi giorni il suo dolore. «Il suo cuore è spezzato», avrebbe riferito un amico ai tabloid. La relazione tra Beatrice di York e Liuzzo era finita anche per i molti problemi di Liuzzo, tra cui l'accusa di omicidio colposo di Jonathan R. Duchatellier, poi ridotta ad aggressione e percosse.

Liuzzo e Beatrice (primogenita di Andrea, duca di York e di Sarah Ferguson; è quinta nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo, nonché nipote del re Carlo III), sei anni più giovane di lui, hanno iniziato a frequentarsi nel 2005, quando la principessa aveva 17 anni e Paolo 23, ma hanno tenuto la cosa nascosta finché lui non si è unito alla vacanza sulla neve della famiglia di lei in Svizzera nel 2006.

Le accuse

Quattro anni prima Liuzzo era stato accusato della morte per scazzottata di uno studente nel Massachusetts .

L'arresto

Tuttavia, quella notorietà portò Liuzzo a essere riportato negli Stati Uniti per aver violato le sue condizioni di libertà vigilata, dal momento che gli era permesso viaggiare all'estero solo per lavoro. La sua libertà vigilata di tre anni fu estesa di sei mesi e Beatrice pose pubblicamente fine alla storia d'amore. Paolo poi dirà: «Fu una stupida scazzottata e se fossi andato a processo i miei avvocati erano certi che sarei stato dichiarato innocente. Ma se venisse fuori che io e Bea uscivamo insieme, non sarebbe un bene per la sua immagine o per quella di Sarah, quindi tutti cercavano di mantenere segreta la nostra relazione».

Dopo la separazione , Paolo Liuzzo affermò che Bea ed Eugenie , allora quindicenni, avevano partecipato a una festa in Giamaica dove gli ospiti fumavano cannabis e prendevano funghi allucenogeni. E più tardi liquidò la sua relazione con Bea, dicendo: «Non ero sicuro di voler entrare così in profondità con Bea. "L'amavo ma non ero innamorato di lei»