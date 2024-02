Lotto: sei ambi, quattro terni e una quaterna: messo a segno un colpo da 124mila euro a Mondolfo

MONDOLFO - Un altro bel colpo, il Lotto premia le Marche. Nel concorso di sabato 17 febbraio, come riporta Agipronews, si festeggia a Mondolfo dove è stata vinta la cifra più alta di giornata, 124.750 euro, con sei ambi, quattro terni e una quaterna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 171 milioni da inizio anno.