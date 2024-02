Incidente a Fano, si schianta con l'auto du un muretto di casa sfondando la conduttura del metano: il guidatore rintracciato ore dopo, era già andato in autocarrozzeria

FANO - Incidente in via Flaminia, a Fano, all'altezza di via Gualteruzzi (località Rosciano) avvenuto intorno alle 5 del mattino. La chiamata al Comando della Polizia Locale è però arrivata intorno alle 8.30 dai Vigili del Fuoco, che stavano intervenendo in loco in quanto nella notte un veicolo, perdendo il controllo, era finito contro il muretto perimetrale dell'abitazione sita all'angolo tra la via Flaminia e la via Gualteruzzi, e si era allontanato.

La conduttura in metano rotta

In seguito all'urto il veicolo causava la rottura della conduttura del metano, ragion per cui sul posto è intervenuta anche CPL Concordia, per gli interventi d'urgenza e la messa in sicurezza dell'area. La Polizia Locale, si attivava subito per la ricerca del veicolo in questione, e a seguito delle indagini svolte, compresa l'analisi di reperti rimasti a terra (specchietto e parti metalliche del mezzo) risaliva all'autovettura, una VW TGUAN di colore bianco, che era stata già portata presso un'autocarrozzeria dell'entroterra.