SAN COSTANZO I dadi sono tratti e le liste pronte, anche se non mancano i “rumours” su eventuali altre coalizioni pronte a scendere in campo. Di certo, c’è la candidatura di Milena Volpe che ha ufficializzato i candidati consiglieri comunali di “Uniti per San Costanzo”. Saranno presentati sabato alle 17 alla sala consiliare.

La lista

«Le persone al mio fianco – ha dichiarato la candidata sindaca - mi rendono molto orgogliosa e le ho scelte tutte con cura. Persone che condividono con me i valori di base e questo progetto di dialogo e di cittadinanza attiva. Ognuna di loro ha competenze e interessi in varie aree e forniscono una visione integrata di tutto il territorio e delle varie fasce di età». Volpe, che ha già cominciato un percorso di dialogo e di ascolto con le associazioni e la cittadinanza, sarà affiancata nella lista da Deborah Primavera (consulente del lavoro Cna), Tommaso Curzi (tecnico elettronico), Stefano Giraldi (consulente informatico e attuale assessore all’Ambiente e al Turismo), Emanuela De Iaco (psicologa psicoterapeuta consultorio Ast1 e referente area adolescenti), Lorenzo Gambioli (imprenditore edile, attuale capogruppo di maggioranza), Sara Scarponi (titolare della farmacia), Angelo Paolini (ex responsabile formazione ex azienda sanitaria di Fano), Barbara Marconi (mamma a tempo pieno di due figli), Giovanni Piccioli (insegnante di scuola secondaria di secondo grado IIS Cecchi di Pesaro), Alessandro Lucarini (manager), Daniela Bartoloni (ex responsabile sistemi informativi Comune di Fano), Omar Ciani (impiegato e attuale vice sindaco). «E’ iniziato un bel lavoro di squadra, intenso e concentrato – prosegue Volpe - Ci incontriamo periodicamente nella sede di piazzale della Vittoria».

Ultimi ritocchi

In fase di chiusura la lista di Domenico Carbone, classe ’97, laureato in legge a Bologna. «Metto a disposizione tutto l’impegno possibile per la comunità che mi ha visto crescere. Con una squadra che ama il Paese», ha annunciato Carbone. «Dopo questi 5 anni in consiglio comunale voglio impegnarmi in prima persona perché credo che si possa fare di più e meglio. Ho presentato molti atti, in particolare interrogazioni e accessi agli atti per sottolineare quali fossero le problematiche secondo me più sentite, in particolare la manutenzione e la cura del paese, i cimiteri, la palestra comunale e il tema della discarica per il quale mi sono battuto molto anche presentando un esposto alla Procura della Repubblica». Sede del comitato elettorale (“Direzione Futuro”) in corso Matteotti.