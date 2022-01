Il turismo vola, Fermo rimane ancora in vetrina: «Il quarto posto nelle Marche? Un premio all’impegno»

FERMO - Pensare al presente guardando al futuro: l’assessore Annalisa Cerretani è pronta a riprendere la sua azione da dove l’aveva interrotta. Da un 2021 che, tra gli altri, ha portato alla città un nuovo portale turistico e, nei primi nove mesi dell’anno, ha fatto risalire Fermo dal settimo posto al quarto per le presenze in tutta la regione. Il portale “visitfermo” innanzitutto, che racchiude in un unico sito tutto quello che a Fermo c’è di bello da vedere, quanto si può fare, gli eventi e le strutture.

Un obiettivo che la Cerretani e il resto della giunta avevano prefissato per l’anno appena terminato. «Ci tengo a ringraziare tutti – commenta - dagli uffici ai collaboratori esterni. La sfida era tanto ambiziosa quanto stimolante. Ci siamo concentrati tutti, abbiamo lavorato ed eccolo qua».



Si è confrontata con albergatori e associazioni di B&B, villaggi vacanze e stabilimenti balneari, agricamping e tour operator, attingendo alle loro esperienze. Un lavoro che, inserimento dati e foto a parte, non è di certo terminato, visto che non si smette mai di operare nel settore del turismo. Anche perché, portale turistico a parte, il 2021 ha portato la città al quarto posto in regione. Dati certificati dall’Osservatorio regionale, da gennaio a settembre 2021, infatti, sono state 623mila le presenze registrate per circa 70mila arrivi: incrementi dell’85% e del 50%. E mentre si aspettano i dati globali, quelli su base annua, non ancora disponibili, i primi nove mesi hanno visto Fermo alle spalle solo di Senigallia, San Benedetto e Numana. Sicuramente merito anche delle campagne di comunicazione .

«Abbiamo messo a sistema – spiega ancora la Cerretani – un lavoro con i ragazzi del servizio civile, giovani che hanno messo a disposizione le proprie capacità, in questo caso fotografia e conoscenza delle lingue». L’estate scorsa è stata anche l’occasione per avviare un progetto di alternanza scuola-lavoro: sono stati coinvolti i ragazzi dell’indirizzo turistico dell’Itet Carducci-Galilei nell’accoglienza durante gli eventi. Una stagione balneare caratterizzata, fin dal suo avvio, dalle parole sicurezza e accessibilità delle spiagge.

«Un tema, questo – prosegue – che abbiamo affrontato e continueremo a fare». Porteranno avanti i progetti di bike tourism, attività riscoperta anche nelle scorse settimane. Un particolare ideale gemellaggio tra la costa e la montagna poi, darà vita ad accordi di scambio con i Comuni soprattutto dell’entroterra. «Importante – chiude – è stata anche la collaborazione con Tipicità, anche se nel 2021 solo phygital, e poi il convegno Futuro Turismo, che ogni anno sarà ripetuto, per far sì che Fermo e il Fermano siano punto di riferimento per la regione sul lavoro svolto e da svolgere».

