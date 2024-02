MONDOLFO Dagli Ulivi a San Sebastiano passando per il centro storico: continua senza sosta l’opera dei malviventi che ormai da giorni sul fronte della sicurezza mettono a dura prova la pazienza dei cittadini. Sabato sera nuove razzie dei balordi nelle abitazioni alla periferia della cittadina cesanense.

I ladri – che sembrano conoscere alla perfezione le abitudini dei residenti – hanno tentato o messo a segno numerosi colpi tra le frazioni di Cento Croci e di San Sebastiano.

Gli inquilini assenti

In via Meroni approfittando dell’assenza dell’inquilino che si era assentato da casa per recarsi a vedere una partita di pallavolo, al ritorno poco dopo le 22 si è ritrovato tutto un piano dell’abitazione rovistato dai ladri che hanno aperto armadi e cassetti alla ricerca di denaro ed oggetti preziosi. Buttati a terra anche i quadri alla ricerca della cassaforte che non c’era (già aperta dai malviventi in un precedente furto con frullino).

Tranciati i cavi delle telecamere di sorveglianza. I ladri hanno colpito anche in via Coppi. Presi denaro e preziosi. Il tam tam sulla presenza dei ladri in giro ha messo in allarme la popolazione che su chat e canali social cerca di arginare l’escalation dei furti.

In via Paganini è stato un vicino di casa a cacciare via un ladro insospettito da rumori sospetti provenienti dalla strada.

Un'altra scorribanda

Complessivamente sono stati 6 gli interventi richiesti sabato scorso dai residenti ai carabinieri sopraggiunti dalla stazione di San Costanzo per effettuare rilievi, sopralluoghi e ricerca della banda. Il centro di Mondolfo era stato colpito dai raid dei ladri già lunedì quando la banda aveva rovistato agli Ulivi in casa di un fisioterapista che si era allontanato da Mondolfo per trascorrere un periodo di vacanze in montagna. I malviventi a veva messo completamente a soqquadro l’abitazione del professionista alla ricerca della cassaforte, che non c’era, e di contanti sotto i materassi.

«Abbiamo paura dei ladri»

«Abbiamo paura anche a lasciare gli animali da soli in casa». Le scorrerie dei malviventi che attanagliano già da dicembre Mondolfo, hanno creato un forte stato di angoscia tra i cittadini. In molti temono che anche gli animali d’affezione possano essere maltrattati. Fortunatamente, nel raid commesso sabato sera poco dopo le 20 in via Meroni, la furia della banda che ha buttato all’aria tutti gli indumenti e i vestiti che si trovavano negli armadi non ha riguardato una gattina che si trovava da sola in casa e che si era rifugiata sotto i letti scampando al pericolo.

Molti esercenti, anche delle cittadine limitrofe, sbottano. «Siamo stanchi di vivere con la paura dei ladri, soprattutto dà fastidio – confida un sancostanzese – che le famiglie vengano seguite nei loro spostamenti e nelle loro abitudini».