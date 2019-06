Aveva un bazar della droga in casa: hashish cocaina e piante di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Blitz contro lo spaccio di droga. I carabinieri delle stazioni di Mondolfo e Marotta hanno tratto in arresto un giovane del posto di 27 anni, residente nella frazione di Ponte Rio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di complesse indagini, sono scattate le perquisizioni nell’abitazione del mondolfese.In casa del ragazzo sono state rinvenute sostanze stupefacenti come cocaina, hashish e alcune piantine di canapa che gli inquirenti ritengono fosse anch’essa collegata all’attività di spaccio. La convalida del fermo è attesa per la giornata di oggi.