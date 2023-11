MAROTTA - Raudi e petardi contro le abitazioni, imbrattati i muri in piena notte da gruppi di adolescenti incappucciati. La serata di Halloween ha lasciato una scia di paura tra i residenti di Marotta nord nella zona di via Tre Pini e via Illica. Riccardo Bozzi punta il dito contro quelli che definisce «giovani sbandati e senza regole che l’altra notte si sono avvicinati sotto casa vestiti tutti di nero e con il volto coperto».

«Si parla tanto di sicurezza – denuncia Bozzi – ma in questa zona di Marotta ci si può permettere di andare in giro a disturbare le famiglie sotto casa senza avere il minimo ritegno. L’altra volta avevano lanciato le uova, adesso per Halloween si sono inventati diciamo così la moda di tirare i petardi sui terrazzi. E’ successo alla mia vicina di casa». Proteste e lamentele sono state espresse anche via social dove i residenti hanno pubblicato foto dei petardi raccolti all’indomani del raid degli adolescenti sbandati.

«Non hanno nulla da fare, si scrivono in chat e si organizzano per fare queste cose, non credo sia stato un raid spontaneo», aggiunge Bozzi che invoca una maggiore presenza delle forze dell’ordine soprattutto la sera. «Me li hanno tirati sul terrazzo – ha detto la signora Galluzzo a proposito dei petardi – Avranno tredici anni, questo per voi è divertirsi?».

Nel corso della stessa notte segnalazioni di sporcizia e abbandono di rifiuti nel parco cittadino di Cento Croci a Mondolfo vicino alla pista polivalente. «L’indecenza della nuova civiltà», ha commentato sui social Tiziano Menotti che aveva più volte espresso nelle scorse settimane disappunto contro chi lascia a terra i cartoni delle pizze e dei tovaglioli in bella vista sulle panchine del parco. Episodi che si ripetono soprattutto nel corso del weekend quando molti giovani si incontrano nel parcheggio.