PESARO Immancabili è arrivata la coda vandalica di Halloween che quest’anno pare essersi concentrata nel parchetto del quartiere Vismara preso di mira nella notte tra martedì e mercoledì quando dei giovanissimi hanno pensato bene di fare serata distruggendo bidoni, arredi (casetta dei libri compresa) e persino le telecamere di videosorveglianza.



Lo sfogo



Il giorno dopo il più addolorato è Andrea Boccanera, responsabile dell’onlus Gulliver che così si sfoga dopo aver postato delle immagini eloquenti: «Questa è la 23esima free library della Gulliver. La settimana prossima dovevamo inaugurarla. Soliti idioti. Sempre più convinto che servono telecamere in ogni parco cittadino. Grazie al presidente del quartiere Claudio Salucci sarà presto ripristinata. E con l’assessore Enzo Belloni e lo stesso Claudio la inaugureremo». Appena avvertito il presidente del quartiere 5 Cattabrighe e Vismara Salucci è andata a recuperare la casettina dei libri danneggiata per poterla sistemare con calma e riproporla come nuova. Il quartiere 5 e il parco di Vismara non sono nuovi a vandalismi. In passato c’erano stati anche dei raid nella sede del quartiere ma negli ultimi tempi le segnalazioni parevano a essere limitate al troppo chiasso. Ma la bravata dell’altra notte ha sconcertato e addolorato i residenti . «Hanno tirato petardi che sembravano bombe fino a tarda notte e poi hanno raso tutto al suolo come se niente fosse - commentano - Più persone del quartiere hanno chiamato i vigili, poi è arrivata anche una pattuglia della polizia, ma i ragazzini non c’erano già più. Non ho parole, sembrava veramente ci fossero dei bombardamenti, tremavano i muri di casa». «Sono dei ragazzini - commenta un altro residente - probabilmente gli stessi che ogni weekend, nella zona del Famila spaccano le transenne del parcheggio, saltando sul tetto incuranti del pericolo che corrono. Per non parlare delle corse con moto o motorini. Sono dei vandali che fino adesso sono sempre rimasti impuniti». I residenti chiedono maggiore illuminazione nella zona e anche un potenziamento della videosorveglianza. Le telecamere comunque ci sono ma l’altra notte sono state rotte.



Le altre zone



Il parco di Vismara non è l’unico a essere finito nel mirino di raid e bravate anche se questa è una magra consolazione. L’ultimo weekend sono stati segnalati danneggiamenti ai giardini pubblici della zona Cinque Torri, anche in questo caso sono stati rovesciati bidoni e rotte delle panchine. La segnalazione è stata immediata e nel frattempo si è provveduto a risistemare gli arredi. Fino a prossimo fine settimana di eccessi.