Street Contest per 15 band Ogni sera un ospite diverso e un evergreen anni settanta

GABICCE - Al via, martedì 15 maggio, la quarta edizione di “Gabicce Street Contest”, il concorso per gruppi musicali organizzato dalla Scuola di Musica Creobicce in collaborazione con il Comune. Una settimana a ritmo di musica, dal 15 al 19 maggio, tra concerti ed esibizioni in piazza Matteotti, dalle 21. Tutte le sere, fino alla finale di sabato 19 maggio, gli artisti gareggeranno per il podio. Chi vincerà il contest avrà la possibilità di suonare durante una serata del lungo cartellone estivo gabiccese, oltre ad un premio economico. Circa 15 i gruppi in gara che si contenderanno il premio e ogni sera parteciperà in giuria un ospite d’onore legato al mondo della musica e della cultura.«Ogni sera una nuova emozione, ogni anno un nuovo traguardo – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Marila Girolomoni - Un contest di band emergenti nato 4 anni fa grazie all'attiva collaborazione con la scuola di musica Creobicce e che oggi è diventato un grande ed atteso evento. La ricetta giusta per il successo è l'unione tra musica, passione, giovani e sano divertimento». Il regolamento della quarta edizione presenta una piccola variante: le band si dovranno cimentare con una loro interpretazione di evergreen della disco music anni 70 e così sancire il legame con il Festival Disco Diva che avrà luogo a Gabicce Monte dal 14 al 17 giugno.