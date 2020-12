Neopatentato scappa in auto sul prato della Rocca a fari spenti alla vista della polizia municipale

FANO - Nonostante i report quotidiani con le vittime da Covid e persone che hanno contratto il virus, continuano gli assembramenti e comportamenti che evidenziano un uso distorto della mascherina. Nel tardo pomeriggio di sabato una pattuglia di vigili ha notato un assembramento nei pressi della Rocca Malatestiana, allontanando alcuni gruppi di giovani che si erano riuniti pericolosamente.



In particolare, all’altezza del ponte che porta all’ingresso della rocca, stazionavano alcuni ragazzi che sembravano relazionarsi con il conducente di un’auto, il quale, alla vista degli agenti scattava velocemente facendo il giro della siepe, passando sul prato, sgommando e procedendo a fari spenti pur essendo ormai buio, nel tentativo di darsi alla fuga. I vigili si sono messi subito all’inseguimento riuscendo a bloccarlo in via Roma. Il giovane, un ventunenne, è apparso in stato di agitazione, reagendo in modo aggressivo nei confronti del personale di Polizia, per cui veniva sottoposto a controllo del tasso alcolemico, con un esito che pur non essendo tale da far scattare denuncia, ha comunque comportato una sanzione amministrativa, trattandosi di un giovane neopatentato. Il veicolo è stato affidato ad un parente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA