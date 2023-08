Si schianta con l'auto contro un autocarro fermo: è grave, soccorso dall'eliambulanza

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Grave incidente stradale con feriti nel centro della frazione Montalbano di San Giovanni in Marignano.

È successo verso le 10,30 sulla SP 121,quando un Volkswagen che stava percorrendo Via Montalbano, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di San Giovanni in Marignano che ha effettuato i rilievi, ha tamponato un grosso autocarro fermo sulla sua destra. Nell'impatto il conducente rimaneva ferito e perdeva il controllo della vettura che indietreggiava andando a sbattere con la parte posteriore nell'ingresso di un passo carraio dalla parte opposta. Subito allertati i soccorsi, si portavano sul posto un'ambulanza del 118 e l'automedicalizzata. Viste le condizioni del ferito, veniva stabilizzato e trasportato direttamente al Bufalini di Cesena in codice 2. Sul posto sono intervenuti anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Cattolica per mettere in sicurezza i veicoli.