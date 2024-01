FOSSOMBRONE - Dirigenza, docenti e alunni della seconda BL del Donati di Fossombrone hanno celebrato il Giorno della Memoria in modo unico e coinvolgente. In primo piano la figura di Buonasera Grilli, partigiano che salvò due ebrei: Alfredo Wiesdner il primo proprietario dell’Algida e la moglie Edith. Un eroe per decenni quasi dimenticato.

Le presenze

Presenti per la prima volta le nipoti di Buonasera Grilli, Edith e Roberta, la professoressa Sonia Paradisi ha ricostruito la storia dell’antifascista denominato Sero. Da brividi quando si recò al comando tedesco di Fano insieme all’ebreo riuscendo a sottrarre un foglio di scarcerazione utile per liberare la consorte dell’ebreo detenuta nel carcere di Fossombrone. Buonasera Grilli, commissario politico della brigata “Bruno Lugli”, fu costretto a lunghi anni di carcere e di confino. Per mesi, nel 1944, nascose in casa sua l’ebreo e lo nutrì in un periodo in cui i generi di prima necessità erano pochi e razionati con la tessera. In modo toccante, senza retorica, nel pieno convincimento che la memoria significa prima di tutto non dimenticare l’incontro organizzato dalla dirigente Alessandra Di Giuseppe ha dato vita ad una lunga riflessione, momento intenso in chiave pedagogica e formativa. Carico di significato l’intervento della professoressa Felicia Cardilli sulle leggi razziali a confronto con quelle che regolano la vita democratica, altro momento in cui le studentesse e gli studenti hanno svolto un ruolo incisivo. Il video preparato dal prof. Nicolò Ricci Pacifici ha chiuso la mattinata in un clima quasi attonito con il groppo in gola. «Buonasera Grilli - amava sottolineare a suo tempo il sindaco di Fossombrone Alessandro Capodagli - era una persona generosissima e sempre pronta a tutto pur di fare del bene agli altri. Una storia avvincente che può essere il copione di un film».

La trama di un film

E proprio con l’idea del film il sindaco Massimo Berloni, accompagnato dalle assessore Laura Giombini, il cui intervento è stato esemplare, e Federica Romiti, ha salutato complimentandosi per la qualità dell’iniziativa. La dirigente scolastica ha ringraziato gli insegnanti Sonia Paradisi, Felicia Cardilli, Nicolò Ricci Pacifici e Silvia Bartolini per il lavoro svolto. Si è complimentata con le ragazze e i ragazzi.