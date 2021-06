La Samb annuncia mister e ds: Donati e Porchia scelti a sorpresa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La Samb ha ufficializzato Sandro Porchia come nuovo direttore sportivo e Massimo Donati come nuovo allenatore. Porchia, 44 anni, nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di responsabile dei settori giovanili di Palermo e Trapani, anche se in quest'ultimo club, per qualche mese ha ricoperto anche l'incarico di direttore sportivo. Donati, 40 anni, è alla sua prima esperienza da allenatore. Negli due anni ha svolto il ruolo di vice tecnico nel Kilmarnock, squadra scozzese di Serie A. Da calciatore ha vestito le maglie, tra le altre, di Atalanta, Milan e Celtic. Porchia e Donati verranno presentati martedì prossimo. Entrambi hanno firmato un contratto fino al giugno 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA