La Samb dei grandi nomi va in ritiro sognando la serie B

SAN BENEDETO DEL TRONTO - La nuova Samb del neopresidente Domenico Serafino è partita per il ritiro che la vedrà sudare nei primi giorni a Massignano. C'è grande entusiasmo attorno alla squadra rossoblù, salutata alla partenza da diversi tifosi, nonostante le norme anti-covid. In un mese di gestione infatti Serafino e i suoi dirigenti hanno portato avanti una campagna acquisti sontuosa per una squadra di serie C, dando nel contempo alla squadra una forte impronta argentina. Gli attaccanti Maxi Lopez e Ruben Botta, in serie A fino a poche stagioni fa, sono i punti di diamante di un organico che dovrebbe avere anche numerose altre eccellenze, a cominciare forse dagli altri aregnetino Liporace e De Ciancio.

