La Fermana a Gubbio fa un altro passo verso la tranquillità

GUBBIO - Buon pareggio per 1-1 per la Fermana di mister Cornacchini a Gubbio, sul campo di una squadra in crescendo dopo un inizio pessimo e con gli stessi punti in classifica dei gialloblù, La squadra marchigiana è anche passata in vantaggio per prima, con un gol di Cognigni nei minuti finali del primo tempo, ma in apertura di ripresa il Gubbio ha pareggiato con un rigore trasformato da Fedato. Nel complesso si è trattao di un'altra buona prova per la squadra di Cornacchini (in Umbria il mister era un ex) che continua a galleggiare più o meno a metà strada tra la zona playoff e quella playout. Mercoledì scenderanno in campo, per il turno infrasettimanale, altre tre squadre marchigiane. il Fano ospiterà il Cesena, la Samb ospitaerà l'Imolese, mentre la Vis Pesaro farà bisita alla Triestina. Giovedì invece sarà la volta del Matelica, che all'Helvia Recina di Macerata riceverà il Mantova

