Turno infrasettimanale per la Serie C, a Fermo il gran derby con la Samb

ANCONA - E' un mercoledì molto intenso per la serie C, che manda in scena la ventiduesima giornata in uno scenario infrasettimanale. Dopo l'anticipo tra Modena e Triestina (1-1) tocca alle squadre marchigiane.

Alle 12.30 apre le danze il Matelica, alla seconda trasferta consecutiva sul campo di una big, nella fattispecie la capolista Sudtirol.

Alle 15 scenderanno in campo Fermana e Samb, nel derby più atteso della giornata, i gialloblù vogliono allontanarsi con decisione dalle zone basse della classifica, mentre i rossoblù di Zironelli si stanno avvicinando alla vetta e non vogliono interrompere la loro rincorsa. Sempre alle 15 scende in campo pure il Fano, che ospita il Carpi in una sfida da vincere per la squadra di Destro, ancora nelle zone basse della classifica.

Alle 20.30, infine, toccherà alla Vis Pesaro giocare, sempre in casa, contro il Ravenna, anche per la sqadra di Di Donato si tratta di un trampolino ideale per guadagnare una boccata d'ossigeno e avanzare di qualche posizione in classifica.

