Fermana rimontata dal Cesena, la Samb a reti bianche a Reggio

FERMANA-CESENA 1-2 La squadra di Antonioli, l'unica a sorridere nel turno scorso, cerca una conferma in casa contro il cesena, ma i romagnoli, che non hanno cominciato benissimo, hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i gialloblù. rompe il ghiaccio Maistrello, che al 19' del primo tempo porta in vantaggio i gialloblù. Pochi minuti però e il Cesena ribalta la parttia, prima Butic su rigore al 33' e poi Rosaia al 36' mettono la Fermana in condizione di inseguire



REGGIO AUDACE-SAMB 0-0 Impegno severissimo per la Samb, reduce da un periodo certamente poco fortunato, sul campo di una delle grandi del campionato. La squadra di Montero deve assolutamente reagire, ma a Reggio Emilia non è facile. Nel primo tempo fasi di gioco alterne e reti bianche, tutto si deciderà nella ripresa



CLASSIFICA IN TEMPO REALE: Padova 29, L.R. Vicenza 27, Südtirol 26, Reggio Audace 24, Carpi 23, Virtus Verona 20, Piacenza 20, Triestina 19, Sambenedettese 19, FeralpiSalò 19, Cesena 12, Ravenna 14, Modena 14, Vis Pesaro14, Gubbio 13, Rimini 12, Fermana 12, ArzignanoChiampo 11, AJ Fano 10, Imolese 10

