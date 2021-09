L'Ancona Matelica in vantaggio 2-1 a metà ripresa con l'Olbia nell'esordio al Del Conero

ANCONA - Millequattrocento spettatori, il massimo consentito dalle normative attuali, hanno salutato l'Ancona Matelica nell'esordio al Del Conero in campionato contro l'Olbia. I primi 45' si sono chiusi sullo 0-0, con i biancorossi che hanno premuto più dei sardi, ma senza riuscire a sfondare la difesa dei bianchi. Già tre giocatori sono finiti sul taccuino dell'arbitro.

Nella ripresa il risultato finalenmtne si svlocca, l'Ancona Matelica segna due volte, all'8' e al 23', sempre con Moretti, ma pochi secondi dopo il gol del 2-0 i sardi accorciano le distanze con Ragatzu. Da notare che l'Olbia è in dieci uomini dal 9' della ripresa per l'espulsione di Palesi, per doppia ammonizione

