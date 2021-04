Addio alla professoressa Donatella Donati, intellettuale e studiosa di Giacomo Leopardi

RECANATI - Recanati piange la scomparsa di Donatella Donati. Aveva 92 anni ed era molto conosciuta per il suo impegno culturale, politico e giornalistico. Fatale il Covid che si è aggiunto alle sue già precarie condizioni di salute. Laureata in Filosofia e in Lettere moderne alla Sapienza, Donatella Donati ha formato generazioni di studenti con la sua passione per l’italiano, la storia e l’arte. Ha messo sempre la sua cultura a servizio della città in cui è stata preside e collaboratrice dei due centri Leopardiani recanatesi: il poeta conterraneo Giacomo Leopardi è stato al centro di molti suoi studi ed eventi. Il suo impegno nel tramandare, trasmettere e comunicare in qualsiasi modo le fosse possibile ha trovato riscontro anche nel giornalismo. Tra le sue tante attività anche quella politica: ha cominciato con il partito socialista di Recanati per poi arrivare all’elezione nel direttivo provinciale ed alla carica di commissario nella prima Commissione Pari Opportunità in Regione.

