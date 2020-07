Patric, morso a Donati: espulso nel finale di Lecce-Lazio. «Lo spagnolo come Suarez»

Patric takes a bite out of Donati. Luis Suarez would be proud. #LecceLazio pic.twitter.com/cAZIiIVpil — Peter Alegi (@futbolprof) July 7, 2020

Ultimo aggiornamento: 23:30

Patric, classe 1993, difensore spagnolo della Lazio, è stato espulso al 93' della partita con il Lecce per aver dato un morso a Donati. La sanzione è arrivata dopo che l'arbitro Maresca ha potuto guardare l'azione al Var.Sui social si è subito scatenata una tempesta di commenti da tutto il mondo. Molti utenti hanno paragonato il gesto dial morso dato da Suarez a Chiellini durante Italia-Uruguay ai Mondiali del 2014. Non solo. Suarez, ai tempi del Liverpool, diede un morso anche a Ivanovic del Chelsea, finendo poi squalificato per 10 giornate.