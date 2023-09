Fano, uomo investito sulle strisce pedonali lungo viale Gramsci: il 67enne portato al pronto soccorso

FANO - Gli agenti della Polizia Locale di Fano sono intervenuti per un investimento pedone intorno alle ore 18.30 in via Gramsci, (nei pressi della rotatoria Cavour). Coinvolta una Fiat Panda condotta da una fanese di 40 anni e un uomo, del posto, di 67 anni rimasto ferito.

La presunta dinamica

La presunta dinamica: la Panda proveniente da via XII Settembre dopo aver oltrepassato la rotatoria proseguiva su Viale Gramsci con direzione di marcia Ancona verso Pesaro. Giunta all'altezza del civico 6 è entratain contatto con il pedone che nel mentre stava attraversando la strada, con direzione monte-mare, all'altezza dell attraversamento pedonale, quando aveva quasi terminato l'attraversamento. Sul posto il 118 che trasportava il pedone ferito al pronto soccorso di Fano in codice, comunque verde, verde.