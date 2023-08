Fano, precedenza non rispettata: ciclista travolto da un'auto alla fine del Ponte delle Barche

FANO Paura per una ciclista investito da un’auto che non avrebbe rispettato il segnale di precedenza. L’incidente è accaduto intorno alle ore 10.30 circa quando un’autovettura condotta da un pesarese 61enne percorreva il cavalcaferrovia che collega viale Piceno con via Fratelli Zuccari (il cosiddetto ponte delle barche) con direzione monte verso mare.

La precedenza

Giunto all’intersezione con via Fratelli Zuccari si immetteva senza dare precedenza ad una ciclista fanese di 41 anni che proveniva dalla sua destra e che stava percorreva via Zuccari con direzione Pesaro-Ancona. L’auto impattava con la bicicletta lateralmente e per l’urto la donna in sella alla bicicletta rovinava a terra ma fortunatamente senza riportare gravi lesioni. Sul posto, oltre alla pattuglia della Polizia locale per i rilievi di legge, è arrivata un’autoambulanza del 118 che ha trasportato la ciclista al pronto soccorso del Santa Croce per accertamenti.