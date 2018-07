Doppio schianto in pochi chilometri: due motociclisti feriti, uno è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Doppio schianto in pochi km. L’episodio più preoccupante intorno alle 18.30, quando un centauro di 35 anni si è scontrato con un’auto sulla superstrada ed è finito a terra, riportando conseguenze molto gravi: soccorso dall’eliambulanza, il giovane uomo, pesarese di origini straniere, è stato trasportato all’ospedale Torrette di Ancona. Tutto è avvenuto in corrispondenza dello svincolo a Tavernelle di Serrungarina: entrambi i mezzi erano diretti verso Fano. Negli occhi degli automobilisti in transito è rimasta impressa soprattutto l’immagine della motocicletta incastrata sotto il guardrail. Un altro incidente auto-moto, sempre sulla superstrada e sempre nel tratto fra Tavernelle e Calcinelli. In questo caso il motociclista ferito è stato trasportato da un’ambulanza del servizio 118 all’ospedale San Salvatore a Pesaro.