Pesaro, allarme Coronavirus: visite ai bambini solo su appuntamento, il pediatra si contatta al telefono

PESARO - Niente più visite negli studi pediatrici senza prenotazione, «dobbiamo attenerci alle nuove disposizioni». Il lunedì del post-decreto ministeriale sul Covid-19, è stato impegnativo anche per i pediatri. «Stiamo aspettando tutte le indicazioni precise, ma per il momento sappiamo di non poter più visitare senza appuntamento», ha riferito uno di loro ieri mattina.

Fuori dagli studi pediatrici sono stati affissi cartelli che vanno proprio in questa direzione. “In base al decreto ministeriale per il Coronavirus, l’ambulatorio si svolgerà sempre e solo per appuntamento previo contatto teleofonico. La disposizione è stata introdotta per evitare contagi”, recitava un cartello. Ieri mattina alcune famiglie che si sono presentate dal pediatra per far visitare i figli, hanno trovato le porte chiuse.

Il medico all’interno ha confermato che «gli appuntamenti vanno presi solo per telefono, in quanto dobbiamo seguire una procedura precisa. Se nel contatto telefonico veniamo a conoscenza di sintomi che potrebbero riferirsi al Coronavirus, va attivato il percorso per il numero verde apposito. In caso contrario, possiamo fissare l’appuntamento». Direttive che avranno valore almeno fino all’8 marzo, periodo di validità del decreto ministeriale, in attesa di capire se, in base all’andamento dei contagi, il provvedimento verrà prorogato, oppure se gli effetti cesseranno a partire da lunedì prossimo.

