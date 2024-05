PESARO «Non parlerò di assessorati o poltrone fino a dopo il voto. In giunta metterò persone competenti, un'altra vicenda come quella del vecchio palas non deve più accadere». Parte dalla professionalità, dalla competenza, rimarcando i problemi che si sono avuti negli ultimi due mandati con la vicenda dell'hangar di viale dei Partigiani, il candidato sindaco del centrodestra Marco Lanzi nel presentare la lista civica "Pesaro Svolta". Nella lista sono presenti due consiglieri comunali uscenti, Giulia Marchionni e Giovanni Dallasta. E sono stati inseriti i candidati di Azione Giovanni Amati ed Elena Fabbri. Ci sono anche colleghi di Lanzi che hanno passato con lui una vita in polizia come Daniela Scavolini, Simonetta Silvestrini o Umberto Spinelli.



Una vita di lavoro



«Una lista con 32 persone che come me hanno lavorato tutta la vita. Con loro mi sono riconosciuto sul programma, progetti, valore. Molti di loro li ho conosciuti strada facendo, condividendo gli stessi valori, senza alcuna appartenenza politica. Vogliamo far crescere la nostra città, fare qualcosa di concreto per Pesaro. Sono tutte persone della società civile. La nostra lista, a differenza delle altre, è una vera lista civica. In altre liste a capo di queste a volte ci sono assessori o esponenti politici. Io non ho tessere di partito, ho intrapreso questa avventura perchè ci credo tantissimo. Sono veramente sorpreso nel rendermi conto che tanti quartieri sono stati abbandonati, non solo quelli periferici, ma anche il centro storico. E' mancata in questi anni la cura della città. In questi 30 giorni che mancano al voto continuerò a girare i quartieri, il nostro è un programma aperto, che si integra continuamente partendo dall'ascolto di tutti i cittadini». Lanzi aggiunge di «non voler parlare di poltrone e assessorati, se vinceremo decideremo insieme e sarà fondamentale inserire in ogni settore persone competenti. Basta dire quello che è successo con il vecchio palas, i costi aumentati fino a 10 milioni di euro. Cose come queste si possono evitare solo con le competenze. Dobbiamo dare una svolta in tanti settori, turismo cultura. A proposito, Pesaro è Capitale della Cultura, ma alla fine del 2024 non ci rimarrà nulla, forse una biosfera da 700.000 euro che non sapremo dove piazzare. Pesaro continuerà ad essere una città turistica solo per 2-3 mesi all'anno. Non è questo ciò che vogliamo. Vogliamo ridare forza, dignità a tutti i cittadini e alla nostra città».



I nomi



I candidati della lista civica "Pesaro Svolta": Giulia Marchionni, Giovanni Dallasta, Giovanni Amati, Eleonora Barbieri, Albino Calcinari, Manuela Cassiani, Lorenzo De Angelis, Emiliano Di Carmine, Elena Fabbri, Luca Fontana, Giulio Francalancia, Enrica Fusini, Veronica Gasparri, Viviana Gatti, Simona Grilli, Aurelio Lonoce, Nadia Mazzarella, Luca Mercuri, Eleonora Parlavecchio, Anna Presutti, Elena Sandroni, Daniela Scavolini, Simonetta Silvestrini, Samuel Stefanelli, Martina Silvestri, Agostino Vitale, Annalisa Zazzeroni, Matteo Consani, Edimara De Silva, Riccardo Franceschini, Marianna Mormile, Umberto Spinelli.