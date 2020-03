Coronavirus, il Comune di Pesaro distribuisce 25mila buoni spesa da 20 euro/ Come fare domanda

PESARO - Emergenza Coronavirus, il Comune di Pesaro dispone 25mila voucher da 20 euro per l’acquisto di beni di prima necessità. Persone e famiglie potranno avrene anche diversi, tarati sulla situazione economica del nucleo.

Potrà farne richiesta: chi non ha reddito e chi ha perso lavoro (purchè non abbia ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza superiore a 600 euro per nucleo familiare); chi ha saldo, al 30 marzo, nel conto corrente o alle poste inferiore a 10mila euro.

È possibile inviare la richiesta tramite: WhatsApp 3336180133; Telefono 0721 1747910; mail: emergenza.alimentare@comune.pesaro.pu.it

Nel sito del Comune tutte le informazioni: https://bit.ly/3bLpJ8R

