Coronavirus, aggiornamenti Italia: 105.792 casi, 12.428 morti (+837), 15.729 guariti (+1.109)

Il bollettino sulla situazione Coronavirus in Italia del 31 marzo 2020 conta un totale di contagiati dall'inizio della pandemia pari a 105.792 con un aumento di 4.053 casi nell'ultimo giorno. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 837 e portano il numero complessivo dei decessi a 12.428. I guariti sono 15.729, 1.109 più di ieri. Le persone attualmente positive (ricoverate o in isolamento domiciliare) sono 77.635, con un incremento rispetto a ieri di 2.107 unità. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 506.968, 29.609 nell'ultimo giorno.

42 nuovi ricoveri in rianimazione. Continua ad essere incoraggiante il trend in netto calo dei nuovi ricoveri in terapia intensiva: sono 4.023, mentre ieri se ne contavano 3.981. L'incremento è quindi di 42 unità, un numero inferiore anche al già rassicurante dato di ieri che era di 75. I ricoverati con sintomi sono 28.192, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 45.420.

Ultimo aggiornamento: 18:22

