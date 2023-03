Case Bruciate, non c'è pace: lavori per le opere compensative della Terza Corsia, strada chiusa al traffico. Previsto un servizio di navette

PESARO - Non c'è pace per Case Bruciata. Dopo lo sgombero di massa, in seguito al ritrovamento del maxi ordigno bellico, ora ci sono i lavori: dal 6 al 17 marzo strada delle Case Bruciate sarà chiusa al traffico per lo svolgimento dei lavori propedeutici alle opere compensative dell’A14.

I percorsi alternativi

I percorsi alternativi per raggiungere l'abitato di Case Bruciate sono: per chi proviene da Borgo Santa Maria via della Selva Grossa o strada Sminatori; per chi proviene da Pesaro strada della Campanara proseguendo su strada Raschieto. Previsto servizio di navetta dal centro di Case Bruciate alla fermata dell’autobus in strada Montefeltro (e viceversa) dalle ore 7.30 alle 9 e dalle ore 16.30 alle 18.