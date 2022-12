Pesaro, evacuazione terminata: al via le operazioni dell'Esercito sulla bomba

PESARO - Oggi 4 dicembre, Case Bruciate è quartiere fantasma di Pesaro: 900 residenti costretti a lasciare casa, dalle ore 6 alle 8, per permettere agli artificieri di rimuovere e far brillare, in sicurezza, una bomba d'aereo di fabbricazione americana della Seconda Guerra mondiale scoperta in un cantiere di Strada del Montefeltro. Un ordigno di 453 chili per 1 metro e 35 centimetri (diametro 47 centimetri), armato di spolette, in pessime condizioni ma con una capacità esplosiva, sulla carta, devastante. Per questo è stata decisa una evacuazione di massa e la chiusura dell'Autostrada tra i caselli di Cattolica e Fano dalle 8 alle 12 (o fino all'emergenza cessata): mai accaduto. Chiusa al traffico anche la Statale Montefeltro in un tratto lungo 5 km.