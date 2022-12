Bomba a Pesaro, le operazioni dell'Esercito

PESARO - Le operazioni degli artificieri iniziano alle 9 e hanno una durata prevista di almeno 3 ore. Il disinnesco, come già accaduto in passato con ordigni più piccoli, avviene nella ex cava della Pica in Strada Stroppato. Chiusa per circa 5 km Strada Montefeltro, dalla rotatoria dei «F.lli Lazzarini» sino alla rotatoria di Borgo Santa Maria. Per informazioni il Comune ha messo a disposizione un numero dedicato (0721.387616) attivo dalle 8.30 alle 12. Chiusa l'autostrada A14 dalle 8 alle 12 (se non ci saranno intoppi) nel tratto che va dai caselli di Cattolica a quello di Fano, compresi, sia verso nord che verso sud. Uscite quindi obbligatorie a Cattolica e Fano (con intinerari alternativi come le Siligate, il centro di Pesaro e l'Adriatica o Tavullia, Strada Montefeltro e Montelabbatese) La bonifica avrà tre 3 fasi entro 2 anelli di sicurezza: il primo di 591 metri, dove è stato necessario lo sgombero di case e attività economiche dei 900 residenti di Case Bruciate, dalle 6 alle 8 e fino al termine delle operazioni previsto tra mezzogiorno e al massimo le 15. Il secondo anello di 755 metri dove il rischio è minore, ma non si può uscire dalle abitazioni e dai locali pubblici.