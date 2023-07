Al raduno clandestino filmano pericolosi testacoda con moto e auto, poi li postano su instagram: blitz delle forze dell'ordine

CARTOCETO - Il raduno clandestino veniva organizzato nella zona industriale “Borgognina” di Lucrezia: un centinaio di giovani- minorenne e neo patentati - assistevano a uno spettacolo di testacoda, frenate e pericolose accelerate di auto e moto nel cuore della notte. Assembramenti che si ripetevano a tal punto che era stato creato un profilo instagram dove foto e video venivano caricati e postati per prubblicizzare gli eventi clandestini.

Raduni clandestini a Cartoceto, blitz di carabinieri e polizia municipale

Numerose le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, tanto che i carabinieri della Stazione di Colli al Metauro, unitamente a personale della Polizia locale di Cartoceto hanno organizzato un servizio di osservazione a distanza e appena è inziato lo “spettacolo” lo hanno subito bloccato.

Testacoda pericolosi davanti a un pubblico di minorenni e neo patentati

Durante il blitz, militari e agenti municipali hanno identificato gran parte dei presenti elevando multe per circa 1000 euro, in relazione alla mancanza di dispositivi in dotazione ai mezzi rispetto alle caratteristiche del mezzo, alla velocità non commisurata alle condizioni della strada e ai rumori causati dagli pneumatici a seguito di forti frenate, accelerazioni e testacoda.

Gli spettatori sono stati invece diffidati dal reiterare simili assembramenti, anche in considerazione della pericolosità di questi raduni.